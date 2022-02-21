Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 2.038,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, hizmetler endeksi yatay kapandı ve sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,56 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 2.268,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35’i prim yaptı, 58’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksi, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.