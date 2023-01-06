Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 225,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25 ve holding endeksi yüzde 3,75 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 7,53 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,08, sanayi endeksi yüzde 4,14, hizmetler endeksi yüzde 4,58 ve teknoloji endeksi yüzde 5,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 239,43 puan ve yüzde 4,31 yükselişle 5.799,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı prim yaptı.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam verileriyle birlikte piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak Aralık 2022’de 223 bin kişi arttı. Ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlar kasım ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Ortalama saatlik kazançlardaki yavaşlamanın enflasyonun düşeceğine dair umutları artırdığını ifade eden analistler, piyasalarda açıklanan istihdam verileriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonda hedefe doğru yaklaştığına dair algının hakim olduğunu dile getirdi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının izleneceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde, Almanya'da ve İngiltere'de sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.

Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor.

BU HAFTA YATIRIM ARAÇLARI PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,03, avro/TL yüzde 0,40 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,56, dolar/TL yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.961,31 ve en yüksek 5.704,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,03 azalarak 5.341,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,56 değer kazancıyla 1.122 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 artışla 7.517 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.794 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.840 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 kazanımla 18,7700 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,40 azalarak 19,900 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,39 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,66 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,75 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.