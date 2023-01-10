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10 Ocak Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı.

10 Ocak 2023 | 18:44
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10 Ocak Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,98 puan azalarak 4.987,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne ,38 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 5.168,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.947,37, en yüksek 5.187,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 azalışla 4.987,99 puandan tamamladı

  • BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
  • Bankacılık endeksi yüzde 4,39 ve holding endeksi yüzde 3,70 değer kaybetti. 
  • Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,17 ile turizm oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,84, sanayi endeksi yüzde 3,38, hizmetler endeksi yüzde 3,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 192,82 puan ve yüzde 3,43 düşüşle 5.423,12 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 46,8 milyar dolar açık vermesini öngörüyor.

- Altının onsu 1.877,60 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.877,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7424 lira, satışta 18,8175 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7407 lira, satışta 18,8158 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0736, sterlin/dolar paritesi 1,2148, dolar/yen paritesi de 132,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 artışla 80,06 dolardan işlem görüyor.


 

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  • RUS RUBLESI 69,68 -0,329%
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