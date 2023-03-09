9 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,84 puan artarak 5.446,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,20 artışla 1 milyon 127 bin 500 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.431,57, en yüksek 5.503,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 5.446,22 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,12 düşüşle 6.010,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 43'ü geriledi.

İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasalarında dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Banka'nın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretiminin piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 2,1 artacağını öngörüyor.

- Altının onsu 1.831,05 dolar​​​​​​​



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.831,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 kazanımla 1 milyon 127 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9162 lira, satışta 18,9920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9003 lira, satışta 18,9760 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0579, sterlin/dolar paritesi 1,1922, dolar/yen paritesi de 136,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 yükselişle 82,80 dolardan işlem görüyor.