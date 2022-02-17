Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,43 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,84 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

13’Ü PRİM YAPTI, 87’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,64 puan ve yüzde 1,57 düşüşle 2.232,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13’ü prim yaptı, 87’si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14’te sabit bıraktı. TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, “Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.” denildi.

ANALİST YORUMU NE?

Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasına neden oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, G20 finans liderlerinin bir araya geldiği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yarın piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satış istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, ABD’de 2. el konut satış verilerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.894,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.894,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 kazançla 830 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5940 lira, satışta 13,6485 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6059 lira, satışta 13,6604 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,13’ten, bileşik getirisi de yüzde 21,14’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1364, sterlin/dolar paritesi 1,3617, dolar/yen paritesi de 114,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 yükselişle 91 dolardan işlem görüyor.