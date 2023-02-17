Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

BIST 100 endeksi, güne 70,93 puan ve yüzde 1,42 değer kaybıyla 4.937,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.897,37, en yüksek 5.081,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,08 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,70 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 5.635,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

YENİ HAFTADA GÖZLER FAİZ KARARINDA

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.