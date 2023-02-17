ARA
Bist 100
5026,83
0,36%
Bist 100
Dolar/TL
18,8569
0,0127%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1602
0,1725%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0691
0,1588%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1116,89
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kazanarak günü 5.026,83 puandan tamamladı.

17 Şubat 2023 | 19:00
Son Güncellenme: 17 Şubat 2023 | 19:15
0
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

BIST 100 endeksi, güne 70,93 puan ve yüzde 1,42 değer kaybıyla 4.937,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.897,37, en yüksek 5.081,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,08 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,70 ile iletişim oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,48, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,71 puan ve yüzde 0,44 yükselişle 5.635,18 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi. 
  • Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

YENİ HAFTADA GÖZLER FAİZ KARARINDA

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1116,89 0,33%
  • ALTIN ONS 1842,28 0,31%
  • BIST 100 5026,83 0,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8569 0,0127%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1602 0,1725%
  • EURO/USD 1,0691 0,1588%
  • INGILIZ STERLINI 1,20339 0,34773%
  • JAPON YENI 134,164 0,22%
  • KANADA DOLARI 1,34713 0,1085%
  • RUS RUBLESI 74,42 -0,3948%
Günün En Çok Okunanları
248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna'dan ilk açıklama
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
Borsa yatırımcısına yükselişler karşısında 'sakin ve temkinli olun' uyarısı
GERİ
İLERİ
248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna'dan ilk açıklama
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL