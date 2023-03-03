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3 Mart Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kaybederek günü 5.212,38 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

03 Mart 2023 | 19:51
Son Güncellenme: 03 Mart 2023 | 19:54
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3 Mart Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,03 puan azalarak 5.212,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.054,44, en yüksek 5.298,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 5.212,38 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi 1,56 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,61 ile ticaret oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 1,89, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,81 puan ve yüzde 0,96 düşüşle 5.732,54 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 69'u geriledi. 
  • Tofaş Türk Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Oyak Çimento ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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