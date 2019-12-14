Borsada iki rekor birden
Borsa İstanbul’da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde ve swap piyasasında rekor işlem hacmi gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 361,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile madencilik oldu.
Analistler, yurt içinde faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere’de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.
REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
Borsa İstanbul AŞ, pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 1 milyar 611 milyon 598 bin 533 TL günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştı.
Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ’nin, pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 1 milyar 611 milyon 598 bin 533 TL, swap piyasasında da 3 milyar 133 milyon dolarlık günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.
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