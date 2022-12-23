Borsada kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,06 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 5.885,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 59'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, haftaya Japonya Merkez Bankası ( BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı, Çin'de sanayi karları, ABD'de bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,61, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,25, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.267,74 ve en yüksek 5.515,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.080 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 artışla 7.236 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.760 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.771 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 kazanımla 18,6800 liraya, avro da yüzde 0,25 artarak 19,8500 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,90 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,76 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

- Altının onsu 1.799 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.799 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 kayıpla 1 milyon 88 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6462 lira, satışta 18,7209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6392 lira, satışta 18,7138 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0624, sterlin/dolar paritesi 1,2070, dolar/yen paritesi de 132,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,30 yükselişle 84,12 dolardan işlem görüyor.