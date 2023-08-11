Borsada kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 272,88 puan artarak 7.714,3 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,93 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.453,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.397,6 en yüksek 7.720,9 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,67 artışla 7.714,3 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 4,48 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,64 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,93, teknoloji endeksi yüzde 4,28, sanayi endeksi yüzde 4,30, hizmetler endeksi de 3,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 272,31 puan ve yüzde 3,36 yükselişle 8.378,7 puandan kapandı. BIST

100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle negatif seyrediyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Analistler, ülkede beklentileri aşan ÜFE'nin ülke ekonomisindeki enflasyon endişelerini artırdığını belirterek, verilerin Fed'in enflasyonla mücadelesinde henüz sona gelinmediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya, yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketi yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, Japonya ve Avro Bölgesinde enflasyon ve büyüme, İngiltere'de enflasyon, ABD ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

