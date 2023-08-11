ARA
Bist 100
7714,38
3,67%
Bist 100
Dolar/TL
26,8681
-0,5728%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6788
0,0327%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0949
-0,2946%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1653,19
-0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsada kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazanarak günü 7.714,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 156,2 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

11 Ağustos 2023 | 20:25
0
Borsada kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 272,88 puan artarak 7.714,3 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,93 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.453,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.397,6 en yüksek 7.720,9 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,67 artışla 7.714,3 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 4,48 değer kazandı. 
  • Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,64 ile sigorta oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,93, teknoloji endeksi yüzde 4,28, sanayi endeksi yüzde 4,30, hizmetler endeksi de 3,38 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 272,31 puan ve yüzde 3,36 yükselişle 8.378,7 puandan kapandı. BIST
  • 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. 
  • En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle negatif seyrediyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Analistler, ülkede beklentileri aşan ÜFE'nin ülke ekonomisindeki enflasyon endişelerini artırdığını belirterek, verilerin Fed'in enflasyonla mücadelesinde henüz sona gelinmediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya, yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketi yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, Japonya ve Avro Bölgesinde enflasyon ve büyüme, İngiltere'de enflasyon, ABD ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1653,19 -0,5%
  • ALTIN ONS 1913,8 0,08%
  • BIST 100 7714,38 3,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8681 -0,5728%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6788 0,0327%
  • EURO/USD 1,0949 -0,2946%
  • INGILIZ STERLINI 1,2696 0,15304%
  • JAPON YENI 144,955 0,138%
  • KANADA DOLARI 1,34455 -0,02751%
  • RUS RUBLESI 99,5475 2,2783%
Günün En Çok Okunanları
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri
Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Analistler 2024'e işaret ediyor
GERİ
İLERİ
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL