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Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk günü temettü dağıtacak 1 şirket bulunuyor.

20 Eylül 2024 | 17:46
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) pay başına brüt 0,9136708 TL, net 0,8223037 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Eylül pazartesi. Ödeme tarihi ise 25 Eylül olacak.Şirket kar payı dağıtımına ilişkin 17 Eylül'de KAP'a yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı: 

Şirketimiz Yönetim kurulu'nun 16.09.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin 12.08.2024 tarihinde yapılan ve Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2024 tarihinde tescil edilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul topantısında alınan kar dağıtım kararı çerçevesinde , Şirket hissedalarına hisseleri oranında toplam 228.417.724,13 TL'nin (İKİ YÜZ YİRMİ SEKİZ MİLYON DÖRT YÜZ ON YEDİ BİN YEDİ YÜZ YİRMİ DÖRT TÜRK LİRASI ON ÜÇ KURUŞ)23.09.2024 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
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Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
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