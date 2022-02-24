Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi. Açılışın ardından Borsa İstanbul’da, endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve borsa pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. Verilen yarım saatlik aradan sonra tekrar işleme açılan pay piyasalarında düşüş eğilimi dünya borsalarına paralel devam etti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybederek 1.869,64’e indi. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27, bankacılık endeksi yüzde 6,70, holding endeksi yüzde 8,49 değer kaybetti. En çok kaybettiren yüzde 9,86 ile ulaştırma oldu. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), ve Yapı Kredi oldu. Devre kesici nedir?

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Petrol, altın, Bitcoin… Piyasalardan operasyona sert tepki

Analistler, Rusya’nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini belirterek, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise yükselişlerin ivme kazandığını ifade etti.

Artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını söyledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD’de büyüme verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850 ve 1.780 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.