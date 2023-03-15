Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,75 puan azalarak 5.121,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,08 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.224,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.065,31, en yüksek 5.239,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 azalışla 5.121, 57 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 5,63 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 3,93, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,53 puan ve yüzde 1,27 düşüşle 5.659,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi.

İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, ABD'deki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin Avrupa'ya da yayılmasının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirtti.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla satış baskısının piyasa geneline yayıldığını ifade eden analistler, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 43 seviyesine indi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın direnç, 5.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

- Altının onsu 1.924,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.924 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kazançla 1 milyon 180 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9450 lira, satışta 19,0209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9381 lira, satışta 19,0140 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2050, dolar/yen paritesi de 132,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,7 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.