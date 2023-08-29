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Borsada yıl başından beri en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, yıl başından bu yana en fazla kazandıran yaklaşık yüzde 107 ile spor oldu.

29 Ağustos 2023 | 14:52
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Borsada yıl başından beri en çok kazandıran sektör

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından BIST 100 endeksinde başlayan yükseliş eğilimi yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Seçimlerin ikinci turu öncesi 25 Mayıs'ta 4.400 puan civarında bulunan BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 82 yükselişle 8.000 puan barajını aştı.

BIST 100 endeksi dolar bazlı incelendiğinde Ocak 2023'ten bu yana ilk kez 300 puan seviyesini test ederken, endeksin dolar bazlı getirisi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Sektör endeksleri karşılaştırıldığında, tüm sektörlerin yıl başından bu yana yükseldiği gözlenirken, en fazla kazandıran yaklaşık yüzde 107 ile spor oldu.

Geride kalan bilanço döneminde birçok şirketin kârları beklentileri geride bırakırken, bu durum Borsa İstanbul'daki yükselişi destekleyen etkenlerden biri oldu.

Yeni ekonomi yönetiminin adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor

Söz konusu gelişmede başrol oynayan faktörlerden biri yeni ekonomi yönetimi ve yönetimin belirsizlikleri azaltan adımları olurken, Türkiye'nin kredi risk primi seçimlerin ardından yaklaşık 300 baz puan gerileyerek 380 baz puana indi.

Yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikalar sonucunda yabancı yatırımcı uzun bir aranın ardından Borsa İstanbul'da net alıcı tarafa geçti. Yabancılar 10 Ağustos haftasına kadar 2012'den bu yana ilk kez üst üste 9 hafta alış tarafında yer alırken, bu dönemdeki toplam alış 1,93 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de son dönemde uygulamaya alınan politikaların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydederek, özellikle Türkiye'nin CDS'lerinin 400 baz puan altında kalıcı olması halinde yabancı ilgisinin devam edebileceğine dikkati çekti.

Eylülde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) ve yabancı yatırımcılarla devam etmesi planlanan görüşmelerin de yakından takip edildiğini vurgulayan analistler, buradan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında attığı sadeleşme adımlarının ve verilen net mesajların önemine dikkati çekerek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumundaki güçlü iletişiminin ve Para Politikası Kurulu'na (PPK) yapılan atamaların da piyasalarda olumlu algılandığını kaydetti.

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