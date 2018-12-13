Borsanın ihracattaki yıldız şirketleri
Üçüncü çeyrekte kurlardaki yükseliş, ihracatçı şirketleri olumlu etkiledi.
Biz de yurtdışı satışları en yüksek BİST-100 şirketlerini belirledik.
THY, Ford, Arçelik, Tofaş, Vestel, CCI, T. Şişecam, Pegasus, Borusan Mannesmann, Trakya Cam, Türk Traktör ihracatın yıldızları oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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