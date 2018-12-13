Borsanın ihracattaki yıldız şirketleri

Aralık 13, 2018 0 Yorum 194 Okunma
Borsanın ihracattaki yıldız şirketleri

Üçüncü çeyrekte kurlardaki yükseliş, ihracatçı şirketleri olumlu etkiledi.

Biz de yurtdışı satışları en yüksek BİST-100 şirketlerini belirledik.

THY, Ford, Arçelik, Tofaş, Vestel, CCI, T. Şişecam, Pegasus, Borusan Mannesmann, Trakya Cam, Türk Traktör ihracatın yıldızları oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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