Borsanın yeni şirketi kar payı dağıtım politikasını duyurdu

Lila Kağıt halka arzında payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bugün Lila Kağıt'ın borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla gong töreni düzenlendi.

LİLA KAĞIT'TAN KAR PAYI POLİTİKASI AÇIKLAMASI

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde Kar Payı Dağıtım Politikası da duyurdu. Açıklama şöyle:

Şirketimiz Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak Şirket, yasal muhasebe kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği sürece, şirketin finansal pozisyonuna, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara, kârlılık ve nakit durumuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net kârının en az % 20’sini nakit ve/veya pay olarak

dağıtılmasını hedeflemektedir. Yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde veya hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımı yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.



Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu

sorumludur. İşbu Kâr Dağıtım Politikası 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

LİLA KAĞIT GONG TÖRENİNDEN

Lila Kağıt'ın borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü ve davetliler katıldı.

Lila Kağıt’ı Borsa İstanbul'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergun, Lila Kağıt’ın üretim kapasitesi ve dünya çapındaki satış ağıyla sektörün önemli şirketlerinden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Lila Kağıt, bugün büyük bir adım atarak borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Reel sektörün, özellikle sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın, yatırımlarının ve büyümelerinin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla sağlamaları ülkemiz ekonomisinin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Bu anlamda LiLa Kağıt güzel bir örnek olmuştur. Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

"Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha da güçleneceğiz.”

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü de markalarıyla iç pazarda elde edilen sağlam pozisyon ve 80'den fazla ülkeye gerçekleştirilen bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatıyla geleceğe güvenle ilerlediklerini aktardı.

Halka arz sonucunda gelen 12 milyar lirayı aşan taleple 3,5 milyon yeni ortakları olduğunu kaydeden Öğücü, "Bize ve şirketimize inanan, aynı yolda yürüyeceğimiz tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destek ile daha da güçleneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Global bir oyuncu olarak döviz gelirlerinin artmasında önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Öğücü, şunları kaydetti:

“2014-2023 arasında yaptığımız yoğun yatırım programlarıyla 70 bin tonla başladığımız temizlik kağıdı üretim kapasitemizi 271 bin tona çıkararak sektöründe global bir oyuncu hale geldik. Türkiye'nin komşuları ile başlayan ihracat pazarlarımız zaman içerisinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ardından Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayıldı ve bugün 81 ülkeye ulaşan bir büyüklüğe erişti. Temizlik kağıdı üretiminde temel hammadde olan selülozun tamamının ithal edilmek durumunda olmasına rağmen, yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştirerek ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu dahil ettiğimizde sektöründe en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz.”

5 milyar lirayı aşan yatırım programına değinen Öğücü, temizlik kağıdı sektöründeki büyümelerini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için kararlı olduklarını, halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 75’ini yeniden şirkete sermaye olarak koyarak, toplam gelirin yüzde 60’lık kısmını yeni yatırımlara kaynak olarak ayıracaklarına dikkati çekti.

"Yeni üretim tesisimizle kapasitemizi 306 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz"

Yeni üretim tesisinin detaylarını aktaran Öğücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum’da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atıyor ve bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Şu an itibari ile zemin çalışmaları tamamlanmış ve prefabrik yapı siparişlerimiz verilmiş durumda. Yeni üretim tesisimizle kapasitemizi 271 bin tondan 306 bin tona çıkarmayı ve 500 kişilik bir iş gücü yaratarak bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem bölgenin temizlik kağıdı ihtiyacını hem de Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi yakın pazarlar ile ileride Türki Cumhuriyetlere açılacak yol üzerinden sevk edilecek temizlik kağıdı ürünlerini buradaki tesisimizden karşılamayı planlıyoruz."

Alp Öğücü, Tekirdağ Ergene'deki mevcut üretim tesisine yapacakları ilave yatırımlara da değinerek otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo yatırımı ile kapasite artıcı yeni konverting hattı sayesinde büyüme ivmesine devam edeceklerine işaret etti.

"50 MW’lık bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz"

Ergene'deki tesise yenilenebilir enerji yatırımı da yaptıklarını aktaran Öğücü, "Hem rekabet avantajı hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde 50 MW’lık bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bu yatırımla birlikte üretimde kullandığımız elektriğin yüzde 25’lik kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızın 12,5 MW’lık kısmını Ergene’deki tesisimizin çatısında devreye almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımları gerçekleştirirken yatırımcılarından aldıkları güvenin itici güç ve motivasyon sağlayacağını kaydeden Öğücü, "Lila Kağıt olarak, bugüne kadar yaptığımız gibi, net bir hedef ve büyüme stratejisi doğrultusunda ülkemizi hizmet verdiğimiz her noktada gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Şirketimize, ekibimize ve paydaşlarımıza bu noktada sonuna kadar inanıyoruz.” dedi.