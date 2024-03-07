Borsanın yeni şirketinin gündemindeki 2 proje

MOGAN Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 10,76, halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 975 milyon 654 bin 550 TL olmuştu. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla talep toplayan şirketin halka arzına toplam 3 milyon 646 bin 386 başvuru olurken, 3 milyon 502 bin 383 yatırımcının talebi karşılandı.

MOGAN Enerji’nin halka arzı kapsamında düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kenan Ayvacı, TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç ile birlikte Borsa İstanbul ve MOGAN Enerji yöneticileri katıldı.

MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, törendeki konuşmasında "Şimdiye kadar karlı olduğunu düşündüğümüz projelerde rol aldık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim, halka arz gelirimiz kapsamında hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarımız olacak" dedi, gündemlerindeki 2 projeyi şöyle açıkladı: