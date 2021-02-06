Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. En çok yükselen yüzde 29,35 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 15,09 ile GSD Holding, yüzde 14,05 ile Aksa Enerji izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 lira oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,65 kazançla 1.527,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.471,54 puanı, en yüksek 1.549,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,36 artışla 1.629,52 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,71 kazançla 2.568,89 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,05 primle 1.235,95 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,70 değerle 2.061,80 puana yükseldi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,35 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 15,09 ile GSD Holding, yüzde 14,05 ile Aksa Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,21 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 5,87 ile Konya Çimento, yüzde 3,26 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 829 milyon lirayla Koza Altın, 7 milyar 846 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 147 milyon lirayla Doğan Holding yer aldı.