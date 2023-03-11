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Bu hafta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,30, altının gram satış fiyatı yüzde 1,25, dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL yüzde 0,99 değer kazandı.

11 Mart 2023 | 09:35
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Bu hafta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.221,93 ve en yüksek 5.503,09 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,30 artarak 5.384,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,25 değer kazancıyla 1.134 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 artışla 7.598 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.837 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.860 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artışla 18,9610 liraya, avro da yüzde 0,99 kazanımla 20,2750 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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