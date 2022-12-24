ARA
Bist 100
5454,79
0,14%
Bist 100
Dolar/TL
18,6819
0,1259%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8399
0,3333%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0617
0,1812%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1080,13
0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 24 Aralık 2022

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 24 Aralık 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,61, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,25, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazandı.

24 Aralık 2022 | 09:27
Son Güncellenme: 24 Aralık 2022 | 09:45
0
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 24 Aralık 2022

BIST 100 endeksi, en düşük 5.267,74 ve en yüksek 5.515,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.080 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 artışla 7.236 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.760 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.771 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 kazanımla 18,6800 liraya, avro da yüzde 0,25 artarak 19,8500 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,90 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,76 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.12.2022)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.12.2022)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1080,13 0,47%
  • ALTIN ONS 1798,3 0,35%
  • BIST 100 5454,79 0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6819 0,1259%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8399 0,3333%
  • EURO/USD 1,0617 0,1812%
  • INGILIZ STERLINI 1,20466 0,04526%
  • JAPON YENI 132,885 0,387%
  • KANADA DOLARI 1,35927 -0,3413%
  • RUS RUBLESI 70 2,5641%
Günün En Çok Okunanları
Dünya Kupası'nın ardından: Nusret Gökçe ve FIFA iddiası
ABD'de bir kişinin aldığı 6 biletin 6'sına da büyük ikramiye vurdu
2023 asgari ücretle değişen maaşlar: Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Borsada kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL