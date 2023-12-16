ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,01, altının gram satış fiyatı yüzde 1,44, avro/TL yüzde 1,82 dolar/TL yüzde 0,24 değer kazandı.

16 Aralık 2023 | 09:28
0
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 7.529,31 ve en yüksek 7.998,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,01 değer kazanarak 7.993,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,44 artışla 1.900 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,50 kazançla 12.770 liraya yükseldi

Geçen hafta sonu 3080 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3126 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazancıyla 29,0460 liraya, avro ise yüzde 1,82 kazançla 31,7110 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
GERİ
İLERİ
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL