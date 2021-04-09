Avrupa borsaları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftayı karışık seyirle kapattı
Yatırımcıların güçlü küresel büyüme işaretlerini değerlendirmesinin etkisiyle bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Avrupa borsaları bugün yönünü belirme mücadelesi verdi.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,08 yükselerek 437,23 puandan kapandı.
Sağlık sektöründeki şirketlerin hisselerinde ortalama yüzde 0,71’lik bir artış görülürken, Telekom şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 0,71 kayıp görüldü.
Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 6.169,41 puana ve Almanya’da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 değer kazanarak 6,915.75 puana ulaştı
İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 24.429,41 puan ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 6.915,75 puan seviyesinden kapattı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,14’lük azalışla 1,189 seviyesinden işlem gördü.
- BIST 100’de bugün değer kazanan 10 hisse (9 Nisan)
- 9 Nisan piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
- NFT coin nedir?
- Galata Wind Enerji’nin halka arzına SPK’dan onay
- Borsada gong yatırımcı rekoru kıran Qua Granite için çaldı
- Selva Gıda’dan halka arz başvurusu
- Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı
- Banka hisselerinde potansiyel var mı?
- Ayı Piyasası, Boğa Piyasası Nedir?
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Bir cevap yazın