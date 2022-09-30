Denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2022’nin ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalışla 992 olarak gerçekleşti.

EY, Global Halka Arz Trendleri 2022 Raporu’nun üçüncü çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalış göstererek 992 oldu. 2021’nin aynı döneminde 1.773 halka arz işlemi gerçekleştirilmişti.

Ocak-eylül döneminde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 146 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2021’nin aynı dönemine göre yüzde 57 azalış kaydedildi. 2021’de 341,7 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Raporda, makroekonomik zorluklar, piyasa belirsizlikleri, artan oynaklık ve düşen küresel hisse senedi fiyatları halka arz sayısındaki düşüşlere sebep olarak gösterildi.

Raporda, “Yükselen enflasyon ve artan faiz oranları küresel hisse senedi piyasasını olumsuz etkiliyor. Jeopolitik gerilimler ve Kovid-19 salgını, daha fazla piyasa belirsizliğine ve oynaklığa neden oldu. Tüm bu faktörler, 2022’nin sonuna yaklaşırken, riskli varlıklar için ters rüzgarlar estiriyor.” ifadelerine yer verildi.

Teknoloji şirketlerinin 2022’de halka arzlara öncülük etmeye devam ettiğine vurgu yapılan raporda, enerji sektörünün de yıllık yüzde 176 artışla en büyük halka arzları gerçekleştirdiği belirtildi.

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 22 ve işlem sayısı da yüzde 25 düştü. Toplam gelir 100,8 milyar olarak kayıtlara geçti.

Kıta Amerikası’nda halka arzda işlem sayısı yüzde 72 düşerken, elde edilen gelir yüzde 94 azalarak 7,5 milyar dolara indi.