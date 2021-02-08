Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 7,74 puan artarak 1.534,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 13,04 puan ve yüzde 0,85 kazançla 1.540,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.519,00, en yüksek 1.542,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.534,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Doğan Holding 4.750.929.502 Emlak Konut GMYO 2.965.679.376 Koza Altın 2.181.004.429 İş Finansal Kiralama 1.512.609.850 Garanti Bankası 1.473.227.920 Odaş Elektrik 1.230.742.086 Petkim 1.124.169.855 Kardemir (D) 1.045.384.184 Şişe Cam 907.246.145 Karsan Otomotiv 669.704.182 Turkcell 645.115.856 Türk Hava Yolları 621.234.382 İhlas Gayrimenkul 617.837.866 GSD Holding 604.330.153 Otokar 582.475.086 Gözde Girişim 580.001.786 Ereğli Demir Çelik 512.007.812 İş GMYO 487.178.124 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 476.245.442 Kartonsan 453.488.916

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: