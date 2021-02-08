Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 7,74 puan artarak 1.534,91 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 13,04 puan ve yüzde 0,85 kazançla 1.540,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.519,00, en yüksek 1.542,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.534,91 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.
BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|4.750.929.502
|Emlak Konut GMYO
|2.965.679.376
|Koza Altın
|2.181.004.429
|İş Finansal Kiralama
|1.512.609.850
|Garanti Bankası
|1.473.227.920
|Odaş Elektrik
|1.230.742.086
|Petkim
|1.124.169.855
|Kardemir (D)
|1.045.384.184
|Şişe Cam
|907.246.145
|Karsan Otomotiv
|669.704.182
|Turkcell
|645.115.856
|Türk Hava Yolları
|621.234.382
|İhlas Gayrimenkul
|617.837.866
|GSD Holding
|604.330.153
|Otokar
|582.475.086
|Gözde Girişim
|580.001.786
|Ereğli Demir Çelik
|512.007.812
|İş GMYO
|487.178.124
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|476.245.442
|Kartonsan
|453.488.916
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|21,36
|19,43
|9,93
|Gözde Girişim
|7,86
|7,15
|9,93
|Emlak Konut GMYO
|2,69
|2,45
|9,80
|Türk Traktör
|189,80
|178,50
|6,33
|Aksa Enerji
|11,97
|11,28
|6,12
|Koza Altın
|134,40
|127,40
|5,49
|Akiş GMYO
|3,67
|3,48
|5,46
|Çimsa
|25,24
|24,00
|5,17
|İş Finansal Kiralama
|4,36
|4,15
|5,06
|Vestel
|29,16
|27,76
|5,04
|Borusan Mannesmann
|34,40
|32,92
|4,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|1,42
|4,23
|Odaş Elektrik
|4,30
|4,13
|4,12
|Alarko Holding
|10,76
|10,35
|3,96
|Bizim Mağazaları
|16,95
|16,36
|3,61
|Özak GMYO
|5,50
|5,33
|3,19
|Kartonsan
|88,50
|85,90
|3,03
|Yataş
|16,05
|15,60
|2,88
|Alarko GMYO
|26,62
|25,88
|2,86
|MLP Sağlık
|24,60
|23,94
|2,76
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