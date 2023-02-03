Fast-food devi ayrıca, artan menü fiyatları ve artan talep nedeniyle yerel restoranlarına yapılan müşteri ziyaretlerinde ve ABD satışlarında %10,3 artış bildirdi. Küresel çapta ise mağaza satışları %12,6 arttı.

Şirketin CEO’su Chris Kempczinski, “Genel olarak, ister Avrupa ister ABD’de olsun, tüketici muhtemelen bir yıl veya altı ay önce beklediğimizden daha iyi durumda” dedi.

Bunun yatırımcılar için anlamı

Kempczinski ise analistlerin beklentilerini aşan rakamlara rağmen 2023 için temkinli. Şirket kısa vadeli enflasyonun bu yıl devam etmesini bekliyor, ancak enflasyonun muhtemelen ABD’de zirve yaptığına inanıyor

2023′e daha yakından bakıldığında, McDonald’s 400′den fazlası ABD’de olmak üzere 1.900 yeni restoran açmayı planlıyor.

CNBC'NİN HESAPLAMASI

CNBC ise 1, 5 ya da 10 yıl önce şirkete yatırım yapan yatırımcı için durumun ne anlam ifade ettiğini hesaplamış.

CNBC, "Bir yıl önce McDonald’s’a 1.000$ yatırmış olsaydınız, CNBC’nin hesaplamalarına göre 1 Şubat itibariyle yaklaşık 1.066$’ınız olurdu. 5 yıl önce McDonald’s’a 1.000$ yatırım yapmış olsaydınız, yatırımınızın biraz daha yüksek getirisini görürdünüz ve 1 Şubat itibarıyla yaklaşık 1.695$’ınız olurdu.

10 yıl önce yatırım yapmış olsanız 1 Şubat itibariyle yaklaşık 3.270 $ değerinde olurdu" diyor.