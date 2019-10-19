Dalgalı piyasada 42 hisse önerisi
Piyasalarda geçen hafta TL varlıklarda satışlar sürerken borsa 93.000’lere geri çekildi.
Düşüşler orta ve uzun vadede alım fırsatı olabilir. Biz de 10 kurumdan 42 hisse önerisi aldık.
Önerilerde Garanti, Kordsa, Koza Altın, Migros, Pegasus, Türk Telekom öne çıktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.10.2019)
Sonraki haber Satın alma için fırsat kolluyoruz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?