Dalgalı piyasada 42 hisse önerisi

Ekim 19, 2019 0 Yorum 59 Okunma
Dalgalı piyasada 42 hisse önerisi

Piyasalarda geçen hafta TL varlıklarda satışlar sürerken borsa 93.000’lere geri çekildi.

Düşüşler orta ve uzun vadede alım fırsatı olabilir. Biz de 10 kurumdan 42 hisse önerisi aldık.

Önerilerde Garanti, Kordsa, Koza Altın, Migros, Pegasus, Türk Telekom öne çıktı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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