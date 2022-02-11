Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ, Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka açılıyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arza 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

Dap Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Dap Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

Halka açıklık oranı yüzde 15,01 olarak belirlenen şirket, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’nda Nişantaşı Koru projelerine imza attı.

Bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa “sağlıklı ev” konseptini sektöre kazandıran şirket, sağlıkla lüksü bir araya getirdiği Nişantaşı projesinde kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarlıyor.

Dap Gayrimenkul’ün Ormanköy projesi, Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon lirayla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise 2021’in tamamında 1,8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

‘Yeni yatırımlara hazırlanan Dap Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent’te geliştireceği arazi bölgenin en büyük konut projesi olacak. Şirket, bu arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut üretecek.