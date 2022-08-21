Küresel çelik fiyatlarındaki gerileme ve yüksek hammadde maliyetleri, demir-çelik şirketlerini olumsuz etkiliyor.

Uzmanlara göre; HRC fiyatlarında sert düşüş ve hammadde maliyetlerinde artış, şirketlerin bilançolarına ve hisse performanslarına negatif yansıyor.

Dünya çelik sektörü; 2018’den beri korumacı önlemler nedeniyle zor bir süreç içerisindeyken 2020’nin ilk yarısında pandemiyle yaşanan daralmanın ardından ikinci yarıda biriken talep, hem hammaddede hem de nihai üründe fiyat artışlarına neden oldu.

Çelik sektöründe pandemi sonrası yaşanan emtia fiyat artışları ve beraberinde ortaya çıkan döviz enflasyonuyla hurda ve cevher fiyatlarında geçmişe nazaran önemli bir artış yaşandı.

Son 20 yıldır 200-350 dolar/ton aralığında değişen demir hurdası fiyatı, 300-550 dolar/ton bandına yükseldi. Sıcak haddelenmiş rulo (HRC) ve soğuk haddelenmiş rulo (CRC) fiyatları da zirve seviyelerini test etti.

Pandemi sonrası bu yeni normale alışırken dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’in zayıf iç talep nedeniyle ihracata ağırlık vermesiyle küresel çelik fiyatlarında gerileme başladı.

Rusya ile İran’ın iskontolu mal tedariki ve artan stagflasyon endişeleri de fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

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