Son dönemde hisselerdeki kayıplar sonrası borsada toparlanma gözlenirken, kurda ve altında da yükselişler dikkat çekiyor.

Ancak pandemi nedeniyle piyasalarda oynaklık fazla. Bu ortamda varlıkların yönetimi daha da önem kazanıyor.

Piyasaların dalgalı olduğu bu dönemde uzmanlar portföylerde çok fazla değişiklik yapılmaması gerektiğini söylüyor.

Değişiklik yapmak isteyenler ise dengeli bir portföy dağılımı yapmalı. TL faiz getirisi düştüğünden altın, hisse ve döviz öneriliyor.

Bir miktar da nakitte kalınması tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre, hisse senetleri uzun vade için ucuz ancak iyi bir hisse portföyü oluşturmaya dikkat etmek gerekiyor.

Ons altının yükselişini korumasını bekleyen uzmanlar, piyasaların dengeye oturması ve önünü net görmesi için zamana ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. Bu sürede fırsatlar devam edecek.

PİYASA GÜNDEMİ

22 NİSAN ÇARŞAMBA: TCMB faiz kararını açıklayacak.

23 NİSAN PERŞEMBE: Almanya’da PMI imalat endeksi duyurulacak.

24 NİSAN CUMA: ABD’de dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.