Yurtiçinde artan Covid-19 vakaları, altın ithalatının rekor düzeylere ulaşarak beklenenden yüksek bir dış ticaret açığına yol açması, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz aramaları çerçevesinde gündeme gelen bölgesel konular takip ediliyor.
BİST-100’de 200 günlük ortalama üzerindeki hareket korunuyor ancak yükseliş denemeleri sınırlı düzeyde. BİST-100, geçen hafta 1.078’lere çekildi.
Endekste kısa periyotta iyimserliğe geri dönüş için 1.095 üzeri gerekli görülüyor.
Uzmanlara göre, dengeli portföy yaklaşımı sürmeli.
Kısa vadede piyasa dalgalanmalarının ve sıkışık seyrin söz konusu olabileceği belirtilirken hissede uzun vadeli potansiyellerin değerlendirilmesi öneriliyor.
Düşük faizlerin ve bol likidite Türk tahvillerinde risk etkisini de hesaba katmak gerektiği belirtiliyor.
PİYASA GÜNDEMİ
8 EYLÜL SALI
Euro Bölgesi’nde GSYİH açıklanacak.
10 EYLÜL PERŞEMBE
Türkiye’de işsizlik oranları duyurulacak.
14 EYLÜL PAZARTESİ
TÜİK, sanayi üretim endeksini paylaşacak.
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