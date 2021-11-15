ABD’de yıllık TÜFE artışı 1990’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar endeksi 94,90’e kadar yükselerek Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,57’yi aştı.

Yurtiçinde ise geçen hafta CDS priminin 400’leri geçtiği, 10 yıllık tahvil faizin yüzde 19,40’a yükseldiği görüldü. İki yıllık gösterge faiz ise yüzde 17,65’lerde seyrediyor.

Oynaklığın yüksek olduğu piyasada, dikkatler 18 Kasım’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) vereceği faiz kararına çevrilmiş durumda.

TCMB’nin şu aşamada daha fazla faiz indirimi yapabilecek bir politika döngüsünde olduğu kaydedilirken 18 Kasım PPK toplantısında da bu politika eğiliminin süreceği beklentisi ağırlık kazanıyor.

Faiz indirimlerinin devamıyla beraber yılsonuna kadarki süreç için iki yıllık gösterge faizinin yüzde 15-16 bandına gerileyebileceği öngörülse de hem kurdaki hem de enflasyondaki yükseliş eğilimi risk oluşturuyor.

Bu kapsamda gösterge faizde istenen düşüşün sağlanamayabileceği de ifade ediliyor.