Direnç 5,95 ve 5,98’de
Dolar/TL 5,93 seviyelerinde sabit seyrediyor. Libya’da ateşkesin bozulmasına ilişkin riskler piyasalar tarafından izleniyor.
Hafta içerisinde ABD’den gelecek önemli verileri, FED’in ocak ayı toplantısı ve S&P Türkiye not değerlendirmesi izlenecek. S&P notunda değişiklik beklenmiyor.
Uzmanlara göre, FED’in repo piyasasından çekilmesi ile ilgili ayrıntılar takip edilecek.
Bunun dolar/TL’de önemli hareketler yaratabileceği ifade ediliyor. Kurda 5,91 seviyesinin üzerindeki seyrin devam etmesiyle beraber kısa vadeli eğilim yukarı yönlü olarak ağırlıklandı.
Bu durumda kurda izlenecek bir sonraki direnç bandı 5,95 ve 5,98 olarak değerlendirilebilir.
Kurda, aynı zamanda hareketli ortalamaların da toplandığı 5,87 bandı kısa vadede düşüş eğiliminin yeniden ön plana çıkması için aşılması gereken destek aralığı olarak gösteriliyor.
Kur, bu bandın üzerinde yukarı eğilimini sürdürebilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?