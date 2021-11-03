Borsa İstanbul’a halka arz rüzgarı devam ediyor. Doğu Aras Enerji ve Ulusal Faktoring halka arz ediliyor. İki şirketin halka arz detayları şöyle…

Doğu Aras Enerji Yatırımları halka arzında talep toplama tarihleri 4-5 Kasım. Buna göre 67 milyon lira sermayenin 13.4 milyon liralık bölümü 1 lira nominal bedelli hisse başına 110 liradan halka arz edilecek. Ek talep gelmesi halinde 2.68 milyon lira sermaye daha satılabilecek.

Yıldız Pazar’da işlem görecek hisselerin yüzde 60 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün boyunca şirket paylarını satmayacağını taahhüt etti.

Ulusal Faktoring’de talep toplama tarihleri 4-5 Kasım’da

Ulusal Faktoring’in sermayesinin yüzde 30,71’ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları, SPK onayıyla halka arz olacak. Talep toplama tarihi ise 4-5 Kasım olarak belirlendi.

Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in halka arzında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’in konsorsiyum lideri olduğu halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor.

KOBİ’lere yönelik uzmanlıkları ve yapay zekâ destekli algoritmaları sayesinde kredi değerlendirme açısından bir adım önde olduklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka; “Faktoring sektöründe 20 yılı geride bıraktık. Büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahibiz. Sektörde müşteri adedi bazında ilk üçte yer alıyoruz. 2021 yılında aktif büyüklüğümüzü yüzde 40 oranında büyütmeyi hedefliyor, ciromuzu 4 milyar TL olarak öngörüyoruz. Halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.