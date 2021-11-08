4-5 Kasım tarihlerinde yapılan talep toplanan Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ’de halka arz büyüklüğü 1,47 milyar TL oldu.
Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ 110 TL birim fiyatlı halka arzda 13,4 milyon TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirdi.
Böylelikle şirketin halka arz büyüklüğü 1,47 milyar TL oldu.
Halka arzda payların yüzde 51,2’si yurtiçi bireysel yatırımcılara gitti. Halka arza katılan bireysel yatırımcıların sayısı 46 bin 854 oldu.
Yurtiçi kurumsal yatırımcılara halka arzda satılan payların yüzde 44,1’i dağıtılırken, yüzde 4,7’lik pay da yurt dışı kurumsal yatırımcılara gitti.
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