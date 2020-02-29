Dokuz kurumdan portföy önerileri - Ekonomist

Dokuz kurumdan portföy önerileri
Geçen hafta piyasalar açısından oldukça zorluydu. Perşembe gecesi Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hava saldırısı düzenlendi.
Cuma günü itibarıyla yapılan resmi açıklamalara göre, bu saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu.
Bu gelişmenin ardından borsa sabah yüzde 10 kayıpla açılarak son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı.
Hatırlanacağı üzere önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova’daki görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyleyerek “Masada istediğimiz yerin çok uzağındayız” açıklamasını yapmıştı.
Erdoğan, ayrıca, Türkiye’nin İdlib konusunda harekât planını uygulamak için hazırlığını yaptığını da kaydetmişti.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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