Küresel piyasalardaki iyimserliğin ardından geçen hafta soluklanma eğilimi görülse de Asya borsalarında öne çıkan satışların net şekilde genele yayılmadığı gözlendi. ABD vadelilerindeki kayıplar ise sınırlı kaldı.

Joe Biden’ın teşvik paketi konusundaki çabasının kayıpları sınırlandırdığı kaydediliyor. ABD’nin aşılamada AB’den daha hızlı olmasının da olumlu olarak takip edilen bir gelişme olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, bu faktörlerin doları desteklese de dolar endeksindeki yükselişin şu aşamada gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde net risk unsuru olmadığı görüşünde.

Pozitif bir görüntü sergileyen TL’nin de TCMB’nin sıkı duruşuyla gücünü koruyacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda, 200 günlük ortalamasını kırdıktan sonra sert düşüş gösteren dolar/TL’de aşağı yönlü hareket devam edebilir.

Olası düşüşlerde 7,1050 ve 7,08 sıralı hedefler olarak izlenebilir. Yakın direnç ise 7,2250 seviyesinde.