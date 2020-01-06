Dört ayın zirvesinde
Önceki hafta uzun zaman sonra tekrar 1.500 üzerini geçen ons dolar geçen hafta ise sert bir yükseliş yaptı.
ABD hava saldırısının İran’ın en güçlü generallerinden birini öldürmesi, Ortadoğu’daki gerilimleri artırması ve güvenli varlıklara talebin artmasıyla birlikte altın da yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesine sıçradı.
Gram altın fiyatı da 300 TL’ye dayandı. Uzmanlara göre, teknik olarak bakıldığında 1.543 dolar seviyesini gören altının ons fiyatında 1.555 ve 1.566 dolar, sonraki seviyeler olabilir.
Uzmanlar, öte yandan geçen hafta sert yükselen petrol ve altın fiyatlarında risk söz konusu olabileceği yönünde yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Jeopolitik risklerin seyri altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecek.
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