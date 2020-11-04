ANT Group’un halka arzı düzenleyicilerin bazı regülasyon istekleri nedeniyle ertelendi. Şirketin 37 milyar dolarlık halka arzın ardından Şangay ve Hong Kong borsalarında Perşembe günü itibarıyla işlem görmeye başlaması bekleniyordu.

Çinli Global Times Gazetesi’ne göre, ANT Group, şirketlerinin değerlemesini yeniden düzenleyecek. Alibaba hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8 geriledi.

Çinli Ant Group hisseleri halka arz öncesi bireysel yatırımcılardan yaklaşık 3 trilyon dolarlık talep alırken, halka arz büyüklüğü de 34,5 milyar dolar olarak belirlendi. Şirketin değerlemesi 315 milyar dolarla Finlandiya ve Mısır gibi ülkelerin gayri safi milli hasılalarından daha büyük bir seviyeye çıktı.