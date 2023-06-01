Halka arz sürecini 9 Mayıs 2023 tarihinde SPK’ya başvurarak başlattıklarını belirten ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, şirketin kuruluşundan bu yana olan yolculuğunu şöyle anlattı:

“2000 yılında öncelikli hedefi ailelere rehberlik etmek olan bebek.com bilgi sitesini 2001 yılının Eylül ayında da anne-babaların ve bebeklerin her türlü ihtiyacını bir arada bulabilecekleri ebebek.com e-ticaret sitesini kurduk. İnternet üzerinden alışveriş henüz gelişmemişken biz ebebek.com’u açtık. Anne bebek ürünleri gibi çok hassas ve bir o kadar da sınırlı bir alanda online satış yapmaya başladık. Daha sonra ebeveynlerimizin beklentileri doğrultusunda dünyada örneğine az rastlanan önce e-ticaret sonra fiziki mağazacılık (click-to-brick) iş modelini seçip hızla mağazalaşma sürecine girdik. Şu anda Türkiye genelinde 62 ilde 208 fiziki mağazası olan bir e-ticaret sitesi olarak büyümemize hızla devam ediyoruz. Halka arzla birlikte ebebek’in hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki gücünü daha hızlı artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamamlanmadığını belirten Erdoğmuş, yatırımcıların yatırım kararlarını izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerektiğini ve yatırımcıların taslak izahnameye Şirket internet sitesi kurumsal.ebebek.com ya da Ünlü Menkul internet sitesi www. unlumenkul.com.tr adresleri üzerinden ulaşabileceğini söyledi.

HEM YURTİÇİNDE HEM YURTDIŞINDA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

Halka arz kapsamında şirketin 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarının halka arz edilmesinin planlandığını ifade eden Halil Erdoğmuş, şunları söyledi:

“Ayrıca yurtdışında da büyüme hedefimiz doğrultusunda 2022 sonu itibarıyla İngiltere’de ebebek.co.uk sitesi üzerinden online satış operasyonlarına başladık. Önümüzdeki dönemde İngiltere’de mağazalaşmayı ve hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz.”

İNGİLTERE’DEN SONRA HEDEF ALMANYA

Bebek bekleyen anne-baba adayları ve bebeğini büyüten anne ve babalar ile 0-4 yaş arası bebeklerin yakınlarından oluşan hedef kitlelerini ‘bebeveyn’ olarak tanımladıklarını belirten Erdoğmuş, “İngiltere’deki faaliyetlerimizi, ebebek.co.uk adlı web sitesi üzerinden yürütüyoruz. 2022 sonunda ilk siparişleri almaya başladık. Kendi depomuzdan ve kendi platformumuzdan e-ticaret faaliyetlerimiz sürüyor. İngiltere’den sonraki durağımızın ise Almanya olacağını öngörüyoruz. Burada da şirketimizi kurduk ve pazaryerleri üzerinden denemeler yapmaya başladık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda sonraki duraklar ve yapılacaklar anlamında yoğun mesaimiz devam ediyor. Körfez ülkelerine ilişkin değerlendirmelerimiz de mevcut” dedi.