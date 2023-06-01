ARA
Bist 100
4977,17
1,85%
Bist 100
Dolar/TL
20,7971
-0,0114%
Dolar/TL
Euro/TL
22,2761
0,1853%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,071
0,188%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1315,37
0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ebebek halka arz başvurusu yaptı

Ebebekten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 62 ilde 208 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek, halka açılmaya hazırlanıyor. Açıklamaya göre ebebek halka arz gelirleriyle yurt içi ve yurtdışında hem mağaza sayısını hem de online kanallarda satışlarını artırmayı hedefliyor.

01 Haziran 2023 | 11:05
0
Ebebek halka arz başvurusu yaptı

Halka arz sürecini 9 Mayıs 2023 tarihinde SPK’ya başvurarak başlattıklarını belirten ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, şirketin kuruluşundan bu yana olan yolculuğunu şöyle anlattı:

“2000 yılında öncelikli hedefi ailelere rehberlik etmek olan bebek.com bilgi sitesini 2001 yılının Eylül ayında da anne-babaların ve bebeklerin her türlü ihtiyacını bir arada bulabilecekleri ebebek.com e-ticaret sitesini kurduk. İnternet üzerinden alışveriş henüz gelişmemişken biz ebebek.com’u açtık. Anne bebek ürünleri gibi çok hassas ve bir o kadar da sınırlı bir alanda online satış yapmaya başladık. Daha sonra ebeveynlerimizin beklentileri doğrultusunda dünyada örneğine az rastlanan önce e-ticaret sonra fiziki mağazacılık (click-to-brick) iş modelini seçip hızla mağazalaşma sürecine girdik. Şu anda Türkiye genelinde 62 ilde 208 fiziki mağazası olan bir e-ticaret sitesi olarak büyümemize hızla devam ediyoruz.  Halka arzla birlikte ebebek’in hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki gücünü daha hızlı artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamamlanmadığını belirten Erdoğmuş, yatırımcıların yatırım kararlarını izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerektiğini ve yatırımcıların taslak izahnameye Şirket internet sitesi kurumsal.ebebek.com ya da Ünlü Menkul internet sitesi www. unlumenkul.com.tr adresleri üzerinden ulaşabileceğini söyledi.

HEM YURTİÇİNDE HEM YURTDIŞINDA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

Halka arz kapsamında şirketin 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarının halka arz edilmesinin planlandığını ifade eden Halil Erdoğmuş, şunları söyledi:
“Ayrıca yurtdışında da büyüme hedefimiz doğrultusunda 2022 sonu itibarıyla İngiltere’de ebebek.co.uk sitesi üzerinden online satış operasyonlarına başladık. Önümüzdeki dönemde İngiltere’de mağazalaşmayı ve hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz.”

İNGİLTERE’DEN SONRA HEDEF ALMANYA

Bebek bekleyen anne-baba adayları ve bebeğini büyüten anne ve babalar ile 0-4 yaş arası bebeklerin yakınlarından oluşan hedef kitlelerini ‘bebeveyn’ olarak tanımladıklarını belirten Erdoğmuş, “İngiltere’deki faaliyetlerimizi, ebebek.co.uk adlı web sitesi üzerinden yürütüyoruz. 2022 sonunda ilk siparişleri almaya başladık. Kendi depomuzdan ve kendi platformumuzdan e-ticaret faaliyetlerimiz sürüyor. İngiltere’den sonraki durağımızın ise Almanya olacağını öngörüyoruz. Burada da şirketimizi kurduk ve pazaryerleri üzerinden denemeler yapmaya başladık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda sonraki duraklar ve yapılacaklar anlamında yoğun mesaimiz devam ediyor. Körfez ülkelerine ilişkin değerlendirmelerimiz de mevcut” dedi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1315,37 0,21%
  • ALTIN ONS 1967,33 0,23%
  • BIST 100 4977,17 1,85%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,7971 -0,0114%
  • EURO/TURK LIRASI 22,2761 0,1853%
  • EURO/USD 1,071 0,188%
  • INGILIZ STERLINI 1,24758 0,28335%
  • JAPON YENI 139,451 0,08%
  • KANADA DOLARI 1,35644 -0,08949%
  • RUS RUBLESI 81,1875 -0,4445%
Günün En Çok Okunanları
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Hyundai, pil üretmek için ABD'de yeni fabrika kuruyor
GERİ
İLERİ
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL