Euro/dolar paritesi azalan bir trend çizgisinin üzerine çıktı ve göstergeler yukarı eğim kazandıkça kazanımları 1,1390 alanına doğru genişletiyor. Haziran ayının en yüksek seviyesi 1,1422 ile 2014’lerin en yükseği 1,1497 de bir sonraki engel olarak gösteriliyor.

Öte yandan, parite belirtilen eğilim çizgisinin üzerinde kalmazsa, yukarı potansiyelini kaybedebilir ve 100 dönemlik SMA’nın destek verdiği 1,1290 alanına geri çekilebilir. Orada bir kırılma 1,1170’te 200 dönemlik SMA’nın yakınsadığı desteğe giden yolu açabilir.

Parite, bir üçgen formu oluşturuyor. Formun üst sınırı 1,1390, alt sınırı 1,1170. Uzmanlara göre, bu seviyelerden birini kırmak kısa vadede oynaklığı artırabilir.