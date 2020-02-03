Eğilim yukarı yönlü
Geçen haftaya 5,94 ile başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla hafta boyunca 5,98’lere kadar yükseldi.
Çin’deki ölümcül virüs hakkındaki endişeler gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor.
Dünya piyasalarında koronavirüs ile ilgili gelişmeler izlenecek ve piyasanın virüs tehdidini ne seviyede gördüğü belirleyici olacak.
Dolar/ TL’de 5,95 TL’nin üzerine geçilmesiyle beraber kısa vadeli eğilimin yukarı yönlü olarak ağırlık kazandığı analizi yapılıyor.
Bu durumda kurda 5,98 üzerinde direnç bandı olarak 6,02’nin izlenebileceği belirtiliyor.
Uzmanlara göre; kurda hareketli ortalamaların toplandığı 5,95-5,91 bandı kısa vadede düşüş eğiliminin yeniden ön plana çıkması için aşılması gereken destek aralığı.
Kurun bu bandın üzerinde yukarı eğilimini sürdürebileceği kaydediliyor.
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