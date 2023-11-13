ARA
Bist 100
7568,3
-2,61%
Bist 100
Dolar/TL
28,5976
0,1325%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5992
0,2054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,07
0,1399%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1790,4
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Halka Arz Takvimi (13-17 Kasım): Bu hafta hangi şirketler halka arz ediliyor?

Halka Arz Takvimi (13-17 Kasım): Bu hafta hangi şirketler halka arz ediliyor?

Borsa İstanbul'a 3 yeni halka arz geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz hafta Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladığını duyurmuştu. İşte bu haftanın halka arz takvimi...

13 Kasım 2023 | 10:18
Son Güncellenme: 13 Kasım 2023 | 10:24
0
Halka Arz Takvimi (13-17 Kasım): Bu hafta hangi şirketler halka arz ediliyor?

Borsa İstanbul'da bu hafta 3 yeni şirketin halka arzı için talep toplanacak. SPK son bülteninde Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ'nin 5,21 liradan, Ekos Teknoloji ve Elektrik'in 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Peki, hangi şirket için hangi gün talep toplanacak? İşte bu haftanın halka arz takvimi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ

Alnus Yatırım Halka Arzla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Borsa Kodu: AGROT
Halka Arz Fiyatı: 5,21
Talep Toplama Tarihi: 15-16-17 Kasım 
Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama 
Halka Arz Edilecek Pay Adedi: Toplam 300.000.000

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ

Deniz Yatırım Halka Arzla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Borsa Kodu: EKOS
Halka Arz Fiyatı:12,77 TL      
Talep Toplama Tarihi: 15-16 Kasım 2023 - Borsadan Satış
Halka Arz Edilecek Pay Adedi: 60.000.000 
Halka Arz Yöntemi: Borsa'dan Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış (Talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek)

100 Yatırımlar Holding

A1 Capital Halka Arzla ilgili şu özet bilgileri paylaşıyor:

Borsa Kodu: BINHO
Halka Arz Fiyatı: 125,00 TL 
Halka Arz Tarihi: 14-15 Kasım
Halka Arz Yöntemi: Borsadan Satış Yöntemi ile halka arz 14 Kasım 2023’te başlayacak ve 15 Kasım 2023 saat 13:00’de sona erecek.
Dağıtılacak Pay Adedi: 9.500.000

0
  • ALTIN GRAM - TL 1790,4 0,68%
  • ALTIN ONS 1947,3 0,47%
  • BIST 100 7568,3 -2,61%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5976 0,1325%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5992 0,2054%
  • EURO/USD 1,07 0,1399%
  • INGILIZ STERLINI 1,22703 0,44039%
  • JAPON YENI 151,644 0,141%
  • KANADA DOLARI 1,37932 -0,03443%
  • RUS RUBLESI 91,52 -0,716%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL