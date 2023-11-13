Borsa İstanbul'da bu hafta 3 yeni şirketin halka arzı için talep toplanacak. SPK son bülteninde Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ'nin 5,21 liradan, Ekos Teknoloji ve Elektrik'in 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Peki, hangi şirket için hangi gün talep toplanacak? İşte bu haftanın halka arz takvimi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ

Alnus Yatırım Halka Arzla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Borsa Kodu: AGROT

Halka Arz Fiyatı: 5,21

Talep Toplama Tarihi: 15-16-17 Kasım

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz Edilecek Pay Adedi: Toplam 300.000.000

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ

Deniz Yatırım Halka Arzla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Borsa Kodu: EKOS

Halka Arz Fiyatı:12,77 TL

Talep Toplama Tarihi: 15-16 Kasım 2023 - Borsadan Satış

Halka Arz Edilecek Pay Adedi: 60.000.000

Halka Arz Yöntemi: Borsa'dan Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış (Talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek)

100 Yatırımlar Holding

A1 Capital Halka Arzla ilgili şu özet bilgileri paylaşıyor:

Borsa Kodu: BINHO

Halka Arz Fiyatı: 125,00 TL

Halka Arz Tarihi: 14-15 Kasım

Halka Arz Yöntemi: Borsadan Satış Yöntemi ile halka arz 14 Kasım 2023’te başlayacak ve 15 Kasım 2023 saat 13:00’de sona erecek.

Dağıtılacak Pay Adedi: 9.500.000