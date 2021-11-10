Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzının büyüklüğü 195,6 milyon lira oldu.

Halka arza aracılık eden Halk Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, 16,30 lira birim fiyattan 12 milyon hissenin satışı gerçekleştirildi.

Halka arza konu hisselerin %40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %41,5’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %18,5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,4 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,8 katı talep geldi.