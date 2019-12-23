Euro/dolar paritesinde 1,1110 seviyesi önemli
Euro Bölgesi’nde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmelerine ve anlaşmalı-anlaşmasız Brexit belirsizliğine odaklandı.
Geçen hafta teknik olarak incelediğinde, Euro/dolar paritesinin 1,1123 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.
1,1110 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırasıyla 1,1150, 1,1170 ve 1,1200 seviyelerinin takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri olduğu kaydediliyor.
Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1110, 1,1090 ve 1,1060 destek seviyelerinin takip edilebileceği belirtiliyor.
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