Euro, üçgen formasyonunun üst sınırını kırdı
Borsalar büyük oranda Çin Dışişleri Bakanı ile Trump’ın her ikisinin de ticaret anlaşmasının birinci aşamasının imzalanmaya yakın olduğunu gösteren yorumlarından destek aldı.
Uzmanlara göre, piyasa koşulları yılsonuna kadar bu şekilde kalmaya devam edecek ve hacimler düşük olacak.
Küresel piyasalar, ABD ve Çin ticaret anlaşması gündemi çerçevesinde politik ve stratejik haber akışını değerlendirmede tutabilir.
Ocak’ta FOMC aralık toplantısının tutanakları açıklanıyor. Avrupa’da ise PMI verileri ön planda olacak.
Euro, üçgen formasyonunun üst sınırını kırdı. Bir sonraki Fibonacci düzeltme seviyesi 1,1135 iken, yukarı yönlü reaksiyon eğiliminin kısa vadede devam etme olasılığı bir adım önde gözüküyor.
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