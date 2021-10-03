Son dönemde yüksek iskontolu TL varlıklar yabancı yatırımcı ilgisini çekmeye başlasa da sürpriz faiz indirimi, yabancı güvenini yeniden sarstı ve satışlar başladı.

Yabancı alımı için riskleri düşürecek yapısal adımların atılması, mevcut risk primlerini yansıtacak reel getiriler sunulması şart.

Yabancı yatırımcıların 2020’de BİST’teki toplam net çıkışı 4,6 milyar dolar olurken 2020’nin başında yüzde 60 olan yabancı payı yüzde 45’lere gerilemişti.

Mevcutta ise BİST’teki yüzde 42,40 payla TL varlıklara yabancı yatırımcı ilgisi tarihi düşük seviyelerde bulunuyor. Ağustosa kadarki süreçte satış ağırlıklı pozisyonda kalan yabancılar; 2021 Ocak-Temmuz’da BİST’te toplam 1,9 milyar dolarlık net satış yaptı.

Yabancılar, ağustosta ise 478 milyon dolar net alımla Kasım 2020’den bu yana BİST’teki en yüksek net girişi gerçekleştirdi.

Ağustostaki yabancı girişiyle yılbaşından bu yana BİST’teki net çıkış 1,4 milyar dolara geriledi.

Hisselerde sekiz aylık alım-satış miktarlarını ve getirilerini tablomuzda görebilirsiniz. Yabancı payının son bir yıldaki seyrini de grafiğimizde inceleyebilirsiniz.

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