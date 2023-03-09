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Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet bu yılın başında 'biraz' arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), genel ekonomik faaliyetin 2023'ün başlarında "biraz" arttığını bildirdi.

09 Mart 2023 | 09:22
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Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet bu yılın başında 'biraz' arttı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Genel ekonomik faaliyet 2023'ün başlarında biraz arttı." değerlendirmesi yapıldı.

Tedarik zinciri aksamalarının azalmaya devam ettiği belirtilen raporda, tüketici harcamalarının genel olarak yatay bir seyir izlediği kaydedildi.

Gelecek aylarda ekonomik koşulların çok fazla iyileşmesi beklenmiyor

Raporda, bazı bölgelerde yüksek enflasyonun ve yüksek faiz oranlarının tüketicilerin isteğe bağlı satın alma gücünü düşürmeye devam ettiği vurgulanırken, artan kredi kartı borcuyla ilgili bazı endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Seyahat ve turizm faaliyetlerinin çoğu bölgede oldukça güçlü kalmaya devam ettiği kaydedilen raporda, imalat faaliyetinin ise daralma döneminin ardından istikrar kazandığı bildirildi.

Raporda, kredi talebinin azaldığı, kredi standartlarının sıkılaştığı ve temerrüt oranlarının keskin bir şekilde arttığı ifade edildi.

Fed'in raporunda, artan belirsizliğin ortasında gelecek aylarda ekonomik koşulların çok fazla iyileşmesinin beklenmediği aktarıldı.

İş gücü piyasası gücünü koruyor

İş gücü piyasası koşullarının gücünü koruduğu belirtilen raporda, bazı firmaların iş alımları durdurması ve işten çıkarmalara gitmesine rağmen istihdamın çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda artmaya devam ettiği ifade edildi.

Raporda, ücretlerin genel olarak ılımlı bir hızda arttığı ve ücret artışlarının gelecek yıl daha da ılımlı hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Fiyat artışlarının yıl boyunca ılımlı hale gelmeye devam etmesi bekleniyor

Fiyat artışlarına da değinilen raporda, "Birçok bölgede fiyat artışları yavaşlasa da enflasyonist baskılar yaygın olmaya devam etti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, bazı bölgelerde özellikle enerji ve ham madde gibi girdi maliyetlerinin daha da arttığının ancak navlun ve nakliye masraflarında bir miktar gevşeme olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Konut fiyatları ve kiraların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, fiyat artışlarının yıl boyunca ılımlı hale gelmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

 

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