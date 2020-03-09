FED etkili oldu - Ekonomist

FED etkili oldu
Piyasalar geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25’e hareketlendi.
FED, bu durumda 2008 krizinden bu yana ilk kez acil faiz indirimine gitmiş oldu. Banka, koronavirüsün ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ettiğini kaydederek salgının ekonomiye etkisini sınırlamak için indirime gittiğini açıkladı.
Planlı 17-18 Mart toplantısı öncesinde koronavirüs kaynaklı böyle bir aksiyon alınması, şok etkisi yarattı. Karar öncesinde yüzde 1,0283 seviyesinden yüzde 1,15 seviyesine kadar toparlanan ABD 10 yıllık tahvil faizi tarihinden ilk defa yüzde 1 altına indi.
Uzmanlara göre, yeni normal olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1 altında kalıcı olup olmayacağını takip edilecek. FED’in kararının ardından ise içeride İdlip için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi merakla izlendi.
Taraflar, Rusya’daki görüşmeler sonrası İdlib’de ateşkes sağlanması konusunda anlaştı. Yüzde 12,5 seviyelerine çıkan gösterge faiz, tansiyonun düşmesiyle yüzde 11 civarına geriledi. Çift haneli seviyelerin altına inmesi beklenmiyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?