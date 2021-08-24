Galatasaray, Romanya’nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan’ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ’den Borsa İstanbul’a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklama şöyle: “Romanya takımı FCSB’nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla” Trabzonspor, Hollandalı stoper Denswill ile anlaştı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil’in, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.” ifadesine yer verildi.

Stefano ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Anlaşmaya göre oyuncuya, 2021/2022 futbol sezonu için 1 milyon 175 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10’u ödenecektir.”