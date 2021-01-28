Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed‘in transferi için Zamalek Kulübü ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul‘a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın Kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur“ ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan AA’nın haberine göre Mısır ekibi Zamalek de Galatasaray’ın 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 2 milyon dolar bedelle 1,5 yıllığına kiraladığını ve futbolcu için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Mısırlı futbolcu ve eşi, açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından transferle ilgili paylaşımda bulundu.